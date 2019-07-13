الجوية: طالبنا باستعادة ألقابنا قبل عامين وأبلغنا الآسيوي بذلك

2019/07/13 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت أدارة نادي القوة الجوية الرياضي، بأنها طالبت بإستعادة الألقاب غير المحتسبة للدوري الممتاز، منذ عامين بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما تم أشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.

وذكر نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، أن "الادارة قد فاتحت الاتحاد العراقي لكرة القدم في السادس عشر من تموز لعام 2017، للموافقة على أضافة البطولات التي توج بها القوة الجوية للسنوات {1956-1961-1962-1972-1973}، والتي الغيت بسبب الحكومات السابقة والنظام البائد لتبديل أسم البطولة في ذلك الوقت".وأضاف الزيدي "لقد فاتحنا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص الالقاب غير المحتسبة للقوة الجوية، من أجل إضافتها، والاتحاد الآسيوي قال لا مانع لدينا بشرط أضافة البطولات لدى سجلات الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم".وبين "التاريخ لا يُلغى، ألقاب الدوري التي حصل عليها القوة الجوية، يجب أن تضاف لسجل النادي بأقرب وقت ممكن، ويجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بما يخص توثيق البطولات الرسمية التي حصلت عليها الأندية، من أجل توثيقها رسمياً واعتمادها لدى الاتحادين العراقي والآسيوي لكرة القدم".انتهى

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