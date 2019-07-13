المهندس يودع حجاج بيت الله من ذوي شهداء وجرحى الحشد في مطار بغداد (صور)

2019/07/13 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء الجمعة، حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي المتجهين الى الديار المقدسة.وقال موفدنا، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قام، مساء اليوم، بتوديع حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي المتجهين الى الديار المقدسة لاداء ...

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