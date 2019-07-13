وول ستريت تغلق على مستويات قياسية في ختام الأسبوع

2019/07/13 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق مع استمرار قوة الدفع التي تلقاها من توقعات قوية بأن مجلس الاحتياطي

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