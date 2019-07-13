على رادار الشرطة.. روماني وصربي لتدريب القيثارة في الموسم المقبل

2019/07/13 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأ نادي الشرطة الرياضي، رحلة البحث عن مدرب جديد خلفاً لمدربه الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، الموسم المقبل.

ومن المقرر ان يغادر نيبوشيا الى الصفاقسي التونسي،

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