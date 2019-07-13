اهم ما جاء في الحصاد اليوم !

2019/07/13 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ماجاء في حديث عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي لبرنامج

الحصاد العكيلي : البرلمان لحد ألان لم يعطي مؤشر بالقيام بمهامه

التي رسمها له الدستور العكيلي : هناك تباطؤ وخلل كبير في إقرار

القوانين تحت قبة البرلمان العكيلي : عدم اكتمال تسمية اللجان سبب

رئيس في عدم إقرار القوانين المهمة في البرلمان العكيلي : الضعف في

الترابط السياسي وثقافة البعض أدت الى تأجيل أقرار العديد من

القوانين العكيلي :المشاركة الفاعلة في الانتخابات تعتمد على قانون

انتخابات مجالس المحافظات رصين العكيلي : لابد لمجلس النواب من اخذ

رأي الجمهور في إقرار القوانين المهمة العكيلي : بفرض الإرادة

السياسية والحزبية سوف لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية

العكيلي : لابد ان يكون هناك قانون صارم يجرم من يتدخل في العملية

الانتخابية العكيلي : لابد ان تكون هناك عدالة في التمثيل الانتخابي

وخاصة للمستقلين العكيلي : قضية الدرجات الخاصة عند بعض الكتل هي

أهم من تشكيل الحكومة

ابرز ماجاء في حديث الخبير في شؤون المنطقة هادي قبيسي من بيروت

قبيسي : الاميركيون بكل فئاتهم يتحدثون عن مخاوف حقيقة من الحرب مع

ايران قبيسي : امريكا خرجت من العراق وهي مثقلة بالديون والأوضاع

الصعبة قبيسي :النواب الاميركان يعلمون ان قرار الحرب مع ايران ليس

مثل قرار الحرب مع فيتنام قبيسي : أمريكا تحاول استدراج عدد من

الدول للدخول معها في الضغط على ايران قبيسي : هناك تملص من قبل

روسيا والصين والهند وبعض الدول من تطبيق العقوبات على ايران قبيسي

: هناك ورقة قوية تستخدمها ايران في الضغط على الغرب وهي زيادة

تخصيب اليورانيوم قبيسي : نتنياهو خائف جدا من موقف فصائل المقاومة

وخاصة بعد تصريحا السيد نصر الله اليوم

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