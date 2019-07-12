وزير الدفاع يستجيب لمناشدة المقاتل احمد عبد السادة

2019/07/13 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

في بادرة إنسانية نابعة من الإحساس بمسؤولية الحفاظ على حياة المقاتلين وتخفيف معاناتهم، وبعد مناشدة وكالة الحدث الاخبارية والاتصال بمدير مكتب السيد الوزير، اتصل وزير الدفاع السيد نجاح الشمري، وبشكل شخصي بالمقاتل احمد عبد السادة، تلبية للمناشدة التي نشرها المقاتل والتي طالب فيها وزير الدفاع للنظر في حالته كونه مريض بأمراض خطيرة.

وأمر سيادته بنقل المقاتل إلى أمرية الطبابة العسكرية وتلبية جميع متطلباته.

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