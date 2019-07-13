2019/07/13 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي شمال بحيرة سنيسلة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، "وفق معلومات قيادة عمليات نينوى نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في احدى الوديان شمال بحيرة سنيسلة".

واضافت ان "الضربة اسفرت عن قتل تسعة ارهابيين".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن تنظيم داعش، الجمعة (12 تموز 2019)، مسؤوليته عن التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة الحفاير شمال شرق ديالى، والذي اسفر عن اصابة مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة، العميد علي السوداني.

واعترف التنظيم، بتفجيره عبوت

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، اليوم الجمعة، أن قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي سيحاكم وفق قانون العقوبات العسكري في حال انتهت التحقيقات الجارية معه الآن بشأن التسجيل الصوتي المنسوب له، بإدا

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر معن الكروي، اليوم الجمعة، أن الفراغات الواسعة بين مناطق المحافظة تستنزف القوات الامنية داخل المحافظة.

وقال الكروي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مناطق واسعة ومترامية ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية شمال بحيرة سنيسلة في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية شمال بحيرة سنيسلة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).