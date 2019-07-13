أميركا تغرم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين

2019/07/13 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مصدر مطلع إن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية وافقت هذا الأسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في

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