برمانة يدوية.. استهداف منزل سكني في الشعب

2019/07/13 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان منزلا سكنيا تم استهدافه برمانة يدوية في الشعب.

وقال المصدر، ان "مسلحين مجهولين القوا رمانة يدوية على منزل

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