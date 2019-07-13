تحذيرات من هجرة عشرات الالاف من محافظة عراقية بفعل “خطأ” لوزارة

2019/07/13 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن محافظة بابل صادق مدلول يوم الجمعة ان التخطيط الخاطئ لوزارة الموارد المائية لمشروع تبطين جدول بابل سيتسبب بهجرة 30 الف نسمة.

وقال مدلول في بيان في بيان صحفي اليوم ان : المشروع يروي عشرات الالاف من الاراضي الزراعية حيث عمدت خطط الوزارة بالتبطين الجزئي منذ ٦ سنوات مما ادى لعدم وصول مياه الشرب والسقي للسكان والاراضي الزراعية.مؤكدا وجود سخط جماهيري على سياسة الوزارة.

واضاف انه بالتنسيق مع رئيس البرلمان واللجنة المالية تم تخصيص ملياري دينار منذ 3 اشهر لعمل دوار خاص للمشروع دون جدوى بسبب اجراءات الوزارة الضعيفة وعدم زيارة الوزير الى الموقع للاطلاع ميدانيا وتحججه بحجج فنية دون التفكير بهجرة المزارعين ومعيشتهم

وطالب مدلول الوزارة برفع التبطين الجزئي من جدول بابل لانه الحل الوحيد كونه مطلبا جماهيريا وعدم تستر الوزير على اخطاء موظفيه الفنية الذين عملوا على التبطين القاتل لسوء التنفيذ، مبينا ان الوزير الحالي يزور جدول بابل عندما يكون مملوءا بالمياه ولعدم وجود موسم زراعي ومبررا عملية التبطين الذي لا يعيق وصول المياه.

واشاد مدلول بدور الوزير الاسبق محسن الشمري الذي زار جدول بابل لثلاث مرات والتقى المزارعين ولكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع.

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