تخفيض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية

2019/07/13 | 01:49

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خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي

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