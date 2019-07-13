الصقور: طالبنا باستعادة القابنا قبل عامين وابلغنا الآسيوي بذلك

2019/07/13 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، بأنها طالبت باستعادة الألقاب غير المحتسبة للدوري العراقي، منذ عامين بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم،

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