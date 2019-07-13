10 طائرات لنقل أنصار محاربي الصحراء قبل مواجهة النسور الخضر

2019/07/13 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية تخصيص عشر طائرات لنقل المشجعين الى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية

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