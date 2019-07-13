أحلى بحث علمي؟!حسب نظري؟!.

2019/07/13 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان ابي أيام الخير مشترك في مجلة العربي الكويتيه؟! نعم لقد كان اشتراك عادي كالذي في اوربا وامريكا والمجلة تصل للبيت ؟! وحسب الاصول ؟! بهكذا خير كان العراق؟! كما انني اتذكر بان شاحنه (قاطره ومقطوره) الكوكا كولا بلونها الاحمر وعلاماتها التجاريه كانت تقف امام بيتنا لان لدينا اشتراك معهم ؟! فينزل السائق لابسا لباس الكوكا كولا ويدق الجرس فتخرج الشغاله (لا احب ان اسميها خدامه) لتفتح له الباب فياخذ بالعربانه الخاصه بالشركه وهي ايضا حمراء؟! صندوقين بطاله (قناني زجاجيه) الفارغه ويستبدلها بالمليانه ؟! طبعا اشتراك شركه بيبسي كولا كان غير وايضا بنفس التفاصيل الممله.كان هذا في بدايه الستينات من القرن الماضي.وبعد ان طقطقت في تعلم القراءة بدأت بقراءة العربي الصغير وهو ملحق لمجلة العربي (الكبيره) بالنسبه لي جديد العهد بالقراءة ؟! ولكن في وقت قصير اصبحت ماهرا والتهمت مجلة العربي كلها التهاما ؟! وهل من مزيد ؟! وخصوصا بان صدورها كان شهري فكنت اقرأ المجلة من الغلاف الى الغلاف عدة مرات في الشهر؟! وهذا ايضا اصبح مملا ؟! لاحظ والدي حبي للقراءه فقام بشراء موسوعه المعرفه (لبنانيه) بمبلغ باهض في ذلك الوقت فقط ليشبع غريزتي في القراءه؟! الا ان ابي المسكين تعجب واحتارعندما ختمت الموسوعه (اغلب ابوابها) وكان عمري 9 سنوات , ليس لشيئ الا لعدم توفر كتب للاطفال بعد هذه الموسوعه في الشرق الاوسط.فبدأ يلح على في تعلم اللغة الانجليزيه لان اللغة الاجنبيه هي السبيل الوحيد آنذاك لثقافة الاطفال بعد موسوعة المعرفه وطبعا بعد المرور على القصص البوليسيه من ارسين لوبين وتختخ وعصابة القط الاسود؟! المهم

انا اعشق البحوث العلميه وخصوصا اذا كانت تتعلق باثبات عظيم صنع الله ؟! من مخلوقات وعلم وسنن كونيه؟! ولا يسعني الا ان اقول : سبحان الله وصدق بديع السماوات والارض لا يخلق الا البديع ولكننا لا نفقه صنعه؟! ولن ندرك كينونيته ابدا؟!.

اطلقت ناسا (وكالة الفضاء الامريكيه) قبل سنيين برنامج للتنصت على الكون؟! في محاولة منها لاكتشاف اذا كنا نحن البشر الوحيدين في هذا الكون ام ان هنالك اقوام وكائنات أخرى؟! الا ان البرنامج ادى الى اكتشاف آخر وهو بان الاصوات؟! اي صوت يصدر من جماد ؟! انسان ؟! حيوان ؟! أو اي شيئ آخر؟! فانه يبقى في الفضاء بل قد يسافر لمسافات بعيده في الكون؟! الله اكبر ؟! سبحان الله؟! صدق انا اعشق العلم والمعرفه لانني اطير في افكاري لابعاد قد تصل الى سنيين ضوئيه؟!.



اذن وبناءا على ذلك وهو بان الصوت يطير في الفضاء ويظل يسبح الى ما لا نهاية ؟! هل نستطيع مثلا ان نشخص او نعزل صوت الرسول (ص) في خطبه الوداع مثلا ؟! لنثبت بانه وصى بالامام علي(ع) كخليفة من بعده ؟! بل هل نستطيع ان نرجع للوراء وحتى الى صوت ابونا آدم واصوات انبياء الله من ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام لنسمع ما قالوا في ذكر محمد(ص) ؟! وخطبهم في الله والمعرفه والكون وغيرها ؟! هل تدركون ماذا سيقود اليه هذا البحث من اثباتات تأريخيه قد تقلب العالم رأسا على عقب؟! لانها ستحل كل الاشكالات التأريخيه والتي هي سبب الاختلاف والتنافس والتناحر والاقتتال والحروب؟! ادعوكم للتفكر في نتائج هكذا بحث ؟!.



طبعا هذا البحث سيكون كنز عظيم وارشيف لاصوات عدد هائل من البشر؟! وقد يكون للاخرين حسابات أخرى في سماع مثل اصوات اجدادهم او التاكد من اصولهم او…..



او …… يعني الاحتمالات لا نهاية لها ؟! اما انا فكل الذي يهمني هو؟! اثبات وتأكيد للناس ؟! بوجود الله ؟! واثبات بان الرسول محمد (ص) هو آخر الانبياء ؟! وبان الامام علي (ع) هو خليفته والاول من 12 خليفة تنتهي بالامام المهدي المنتظر(عج) وبس حتى ننهي الخلاف ويرجع الاسلام عظيما موحدا من جديد؟!.

اطالب وبإسمكم من الدول العربيه والاسلاميه تأسيس وكاله فضاء فقط للتنصت على الكون (اعرف ما راح يقدرون لا يرسلون صاروخ ولا ينزلون على سطح القمر) ولكن هكذا برنامج وبحث ممكن لهم ان يقوموا به على اتم وجه ؟! وان نجحوا فيه ؟! فنتائجه حقا ستكون بديعه ؟!.





اللهم اشهد اني بلغت اللهم اشهد اني بلغت اللهم اشهد اني بلغت

20 – 08 -2011م

المهـندس ســرمـد عـقـراوي

مقالاتي تعبرعن رأي الشخصي والديمقراطية في نظري هي ليست إنتخابات فحسب ؟! بل هي تبادل حر للأفكار والآراء لمنفعة الناس مع إحترام العرف العام وبدون الخوف من التجريح والتهديد والوعيد.



انا لست صحفي ولا أريد بأن أنافس سيبويه في النحو ؟! ولا أريد بأن توضع مقالاتي في متحف اللغة العربية للبلاغه ؟! القصد هو ايصال الفكرة للقارئ الكريم بأبسط وسيله ممكنه.



واختم بالقول: خير الكلام ما قل ودل

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