خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة

2019/07/13 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد خطيب جامع “براثا” جلال الدين الصغير يوم الجمعة العراق هو المستهدف من التصعيد الجاري في المنطقة، محذرا من تراجع الوضع الامني في العراق.

وقال الصغير في خطبة صلاة الجمعة اليوم، ان “اللغة الدبلوماسية كأنها فقدت في المنطقة فالأمريكيون يتحدثون عن الحرب والبريطانيون يصعدون والروس يقولون هذا التصعيد خطير للغاية”، مضيفا ان “كل هذه الامور تجري والعراق في قلب الحدث، وهو المستهدف لو لم يكن مستهدفا – وهذا امر استبعده جدا- فعلى الاقل انه سيصاب بالكثير من الاضرار من شظايا معارك من هذا القبيل”.

وعن الاوضاع السياسية في العراق قال الصغير ان لدينا صعوبات كبيرة تواجه العراق الوضع الامني في البلاد بمنتهى الخطورة”، مردفا بالقول ان “الوضع الاقليمي والدولي في ايضا في غاية الخطورة والعراق ليس بمنأى عن هذا الوضع”.

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