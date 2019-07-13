متظاهرون عرب يرفعون شعارات استفزازية في كركوك

2019/07/13 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من العرب وسط مدينة كركوك يوم الجمعة بتظاهرات تنديدا بترشيح الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني طيب جبار امين لمنصب المحافظ بدلا من الحالي راكان سعيد الجبوري الذي تم تعيينه بالوكالة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات لا تخلو من اثارة واستفزاز في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ذات الغالبية الكوردية.

حيث تضمنت احدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون شعارا كُتب فيها كما هو مبين في الصورة اعلاه “داعش والانفصاليين حالة واحدة وكركوك لن ترضى بهم مجددا”.

واطلق المناهضون للاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان في محافظاته والمناطق المتنازع عليها في شهر ايلول من عام 2017 والذي ايد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق مصطلح “الانفصاليين” على المؤيدين للاستقلال.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الحزبين الكوردستانيين وانصارهم في كركوك مطالبين بالإبقاء على الجبوري في منصبه.

كان الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلنا يوم الخميس عن توصلهما الى اتفاق لترشيح “امين” لمنصب محافظ كركوك.

واثار الترشيح ردود افعال متشنجة من قبل اطراف سياسية من العرب والتركمان عادين هذا الترشيح انفرادا بالقرار، وقد حشد نجل المحافظ بالوكالة في كركوك على مواقع التواصل الاجتماعي العرب للخروج بتظاهرة مناهضة للترشيح وسط مركز المحافظة.

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