مقتل 9 ارهابيين في ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي شمال بحيرة سنيسلة.

2019/07/13 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية في احدى الوديان شمال بحيرة سنيسلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إن للضربة أسفرت عن قتل تسعة ارهابيين.

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