2019/07/13 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما فيما اصيب اثنان اخران يوم الجمعة بانقلاب سيارة للأجرة على طريق “هاملتون” بين قضاء سوران وناحية “چومان” شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

اوضحت مديرية المرور في “سوران” ان “سيارة للأجرة انقلبت في قرية “واركون” بين القضاء والناحية المذكورة.

واضاف البيان ان الحادث ادى الى مصرع شخصين واصابة اثنين اخرين بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخصين واصابة اخرين بحادث مروع شمالي اربيل) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شخصين واصابة اخرين بحادث مروع شمالي اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).