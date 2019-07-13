شرار حيدر يكشف عن فساد كبير في الأندية ويصف حرمان درجال بـ

2019/07/13 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة شرار حيدر، عن فساد كبير في الأندية الرياضية بسبب عقود اللاعبين.

وقال حيدر في برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة ان "أعضاء الاتحاد يعطون مكاسب خارج الضوابط من اجل الفوز بالانتخابات" مشيراً الى ان "الهيأة العامة لاتحاد الكرة متفقة مع الاتحاد ولا يوجد حراك باتجاه آخر".وأضاف "لدينا ضعف بتسويق الدوري وحتى هذه اللحظة ويوجد تلكأ وضعف في ذلك وكان يجب ان يكون الدوري خارجياً ولكن لا اعتقد انه ضعيف في المستوى الفني وفيه منافسة وهناك ملاعب بائسة رغم جهود وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان ببناء ملاعب ممتازة والحكومة هي من تتحمل ذنب عدم وجود ملاعب للأندية بسب عدم تخصيص الاراضي والاموال فضلا عن غياب الاستثمار والبيرقراطية".وأكد ان "رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود فاز على سلفه ناجح حمود وهذا ليس بالأمر السهل وان اخلاقي تربيتي لا تسمح بالخروج من اتحاد الكرة وأشهد ضده لصالح عدنان درجال وبنفس الوقت لا يمكن ان اخون درجال وكان قرار حرمانه من الترشح لعضوية ورئاسة اتحاد الكرة خطأ فادح".واستبعد حيدر ان "تصدر محكمة الكاس قراراً قاطعاً في شكوى درجال ضد اتحاد الكرة كما لا اعتقد ان يرشح مسعود لدورة أخرى وليس من الضرورة ذلك وسأصوت حينها للشخص الكفوء".وقال "نسة عمل الاتحاد من 40 الى 50 % وفيه نجاحات وإخفاقات".واتهم شرار حيدر "مدرب الناشئين السابق علي هادي بتهديده بسبب فضيحة التزوير" مؤكداً ان "قرار الإقالة لهادي كان جماعياً وانا اصبحت ضحية".ورد حيدر على يونس محمود الذي نافسه على منصبه بانتخابات اتحاد للكرة بالقول "إذا كنت جاد بمشروعك كيف ترشح امام لاعب منتخب وطني".



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