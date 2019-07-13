محمد مختار الخطيب - تصريح صحفي

2019/07/13 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مختار_الخطيب • وحدها الجماهير هي صاحبة المصلحة وحارسة إنتفاضة الشعب ديسمبر ٢-;-٠-;-١-;-٨-;-م • لن تضيع أو تهدر جماهير الشعب دماء الشهداء والتضحيات الغالية.• من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام والحريات العامة والكرامة الإنسانية.• غموض كثيف يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتغييب تام للجماهير صانعة الإنتفاضة عما توصلت إليه الإجتماعات المتطاولة، و......

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