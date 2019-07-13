فهد المضحكي - الإعلام و«سوق» الفتاوى!

2019/07/13 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي الإعلام و«سوق» الفتوى عنوان الفصل الخامس من كتاب «الدين والإعلام في سوسيولوجيا التحولات الدينية» للكاتب رشيد جرموني، الكتاب أحد إصدارات مجلة الفيصل السعودية يتحدث عن موضوع الفتوى الذي يعتبر إحدى الثيمات في الحقل الديني الأكثر إثارة للجدل اليوم.فإذا كانت ثمة تحولات دينية تشكل مجالاً للنقاش والجدال، فإن صناعة الفتوى كما يوضحها جرموني دخلت مرحلة جديدة مع الثورة التكنولوجية في عالم «الميديا ال......

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