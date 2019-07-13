إيمان بوقردغة - -الإسلاموية -و -الإنتفاضات العربية

2019/07/13 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة دأب التقليد السوسيولوجي على اعتبار أنه يتعذّر فهم الواقع خارج إطار طرح نظري يبحث في الأسباب العميقة للظواهر و تأسيسا على هذا الطرح النظري فإن الإحاطة بمسألة المواطنة في المجتمعات العربية قد تستفيد من الإرث النظري الذي طوّر المفهوم.فأسّست أمهات الكتب السياسية و القانونية على غرار"السياسة" لأرسطو و " الأمير" لماكيافلي و "روح القوانين" لمونتسكيو و "العقد" لروسو لتأصيل فلسفي و فكري لمفهوم المواطن......

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