سفير البحرين يستأنف عمله في بغداد

2019/07/13 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة “العربية الحدث” الفضائية الممولة سعوديا يوم الجمعة ان سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي قد استأنف عمله في مقر السفارة في العاصمة بغداد.

وكانت المنامة قد استدعت نهاية شهر حزيران الماضي المالكي للتشاور معه على خلفية اقتحام محتجين السفارة البحرينية وانزال العلم من فوقه ورفع العلم الفلسطيني بدلا منه.

وتظاهر العشرات نهاية حزيران الماضي امام مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغدادـ تنديداً باستضافة المنامة عاصمة البحرين لورشة اقتصادية خاصة بصفقة القرن التي تقودها امريكا لبحث تسوية لقضية فلسطين والخلاف القائم مع اسرائيل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في حينها عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

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