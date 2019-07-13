سائرون: منحنا عبد المهدي الضوء الاخضر لترشيح الدرجات الخاصة

2019/07/13 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، عن منح تحالفه الضوء الاخضر لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن اختيار الدرجات الخاصة، داعيا عبد المهدي الى الاعلان عن اسماء الكتل الضاغطة عليه بشان المناصب.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف سائرون تنازل عن جميع الدرجات الخاصة منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الضوء […]

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