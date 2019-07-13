2019/07/13 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة انطلاق الحملة الوطنية التي تحمل شعار ( نعم لاستخدام الأكياس الورقية ..لا لاستخدام أكياس النايلون ) صباح يوم الأحد المقبل .مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون أكد أن هذه الحملة ستكون انطلاقتها الأولى في محافظة بغداد وستوزع كميات كبيرة من الأكياس مجاناً على عدد من أفران …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة والبيئة : انطلاق الحملة الوطنية لاستخدام الأكياس الورقية الأحد المقبل النعيم نيوز.

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