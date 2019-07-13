استثمار بغداد يعلن قرب افتتاح مشروعي نون والقلم والكلية الدولية الجامعة

2019/07/13 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة استثمار بغداد، السبت، عن قرب افتتاح المرحلة الثانية من مشروع (نون والقلم) الاستثماري التعليمي، بينما حققت الشركة المنفذة لمشروع (مدرسة الكلية الدولية الجامعة)، نسب انجاز متقدمة بعملها.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة المنفذة لمشروع مجمع (نون والقلم) التعليمي الواقع في الطريق […]

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