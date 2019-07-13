زيدان يغادر معسكر ريال مدريد

2019/07/13 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في مونتريال الكندية "لأسباب شخصية".

وكتب النادي في بيان نشر على موقعه الرسمي في شبكة الانترنت "مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية.



وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني".وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية استنادا إلى مصادر داخل النادي الملكي أن زيدان "سيعود على الأرجح" قبل المباراة الودية الإعدادية الأولى للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ الألماني والمقررة في 20 يوليو الحالي في هيوستن الأميركية.انتهى

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