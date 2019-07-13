سفوان يسجل إيرادات بقيمة 13 مليار دينار خلال شهر واحد

2019/07/13 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن منفذ سفوان الحدودي مع الكويت علاء محمد، السبت، عن بلوغ إيرادات المنفذ 13 مليار دينار خلال شهر ايار الماضي.وقال محمد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ساحة التبادل التجاري في المنفذ شهدت خلال ايار الماضي تداول نحو 7058 عجلة، بواقع 4559 للدخول و3637 للمغادرة، ما بين شاحنة بضائع وسيارة صغيرة بضمنها دخول […]

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