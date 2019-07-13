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مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية في نينوى


مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية في نينوى
2019/07/13 | 08:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 08:54.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية في نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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