2019/07/13 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 9 ارهابيين بضربة جوية في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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