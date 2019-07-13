الشيخ حبلي: لا قمية للعقوبات الأميركية ويجب يرفض هذا الإنتهاك للسيادة الوطنية

2019/07/13 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الشيخ صهيب حبلي في موقفه الإسبوعي بعد خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد إبراهيم في صيدا أن الأنظار تتجه الى إطلالة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة الذكرى الثالثة عشر للإنتصار الإلهي في تموز 2006، لأنه سيعلن موقف ورؤية المقاومة للمرحلة المقبلة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، وفي وقت بات …

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