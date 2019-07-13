2019/07/13 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مساء امس الجمعة، حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي المتجهين الى الديار المقدسة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قام، مساء اليوم، بتوديع حجاج بيت الله الحرام من ذوي شهداء وجرحى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يودع حجاج بيت الله من ذوي شهداء وجرحى الحشد في مطار بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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