2019/07/13 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس اللجنة الامنية في محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، اهمية الابقاء على قوات الحشد الشعبي في المحافظة، مشيرا الى ان قوات الحشد الاكثر اهمية في حفظ الامن ومنع الارهاب من العودة.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الضمان بعدم السماح لعودة الارهاب الى ديالى هو ابقاء الحشد الشعبي ضمن قطاعاته الحالية وانتشاره لمنع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ديالى: الحشد القوة الاكثر فعالية ولايمكن التفريط بها مطلقا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية ديالى: الحشد القوة الاكثر فعالية ولايمكن التفريط بها مطلقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).