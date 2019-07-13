2019/07/13 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قائد عمليات ديالى للحشد طالب الموسوي وقيادات القوات الامنية، الجمعة، مستشفى بعقوبة العام لتفقد جرى العمليات الاخيرة.وأشار اعلام الحشد الى ان قائد عمليات ديالى للحشد طالب الموسوي تفقد برفقة قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي جرحى الحشد والقوات الامنية في مستشفى بعقوبة.واضاف ان القيادات الميدانية اشادوا بالتضحيات المقدمة في سبيل تامين محافطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادات الحشد والقوات الامنية يتفقدون جرحى العمليات الاخيرة في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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