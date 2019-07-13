أمنية ديالى:الحشد يطارد 23 هدفا مهما لداعش شمال شرق المحافظة

2019/07/13 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني،امس الجمعة، عن مطاردة قوات الحشد الشعبي 23 هدفا مهما لتنظيم “داعش” الإرهابي في امام ويس شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوية الحشد الشعبي المقاتلة تطارد حاليا 23 هدف مهم لتنظيم داعش في منطقة امام ويس ومحيطها

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