العراق يعاود زراعة محاصيل صناعية بعد انقطاع دام 20 عاما

2019/07/13 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، السبت، عن معاودة الوزارة السماح للفلاحين بزراعة المحاصيل الصناعية الاستراتيجية خلال الموسم الزراعي المقبل، مشيرا الى ان تلك المحاصل لم يتم زراعتها منذ 20 عاما.وقال القيسي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “وزارة الزراعة وسعت من خطتها الزراعية للموسم الصيفي وحتى الشتوي وقد سمحت بتوسيع عمل الفلاحين وشمول […]

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