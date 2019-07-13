امتناع سويدي من الانضمام إلى المعاهدة الأممية لحظر الأسلحة النووية

2019/07/13 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمتنع عن الانضمام إلى المعاهدة الأممية لحظر الأسلحة النووية، معتبرة أن هذه الوثيقة بصيغتها الحالية “ليست جاهزة”.

وذكرت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت

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