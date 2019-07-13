مولر يدلي بشهادته أمام لجنتين بمجلس النواب الأمريكي في تموز

2019/07/13 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدلي المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشهادته أمام لجنتين بمجلس النواب الأمريكي في 24 تموز بعد أكثر من أسبوع من الموعد الذي كان مقررا أصلا

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