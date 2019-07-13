إعلان حالة طوارئ في أمريكا

2019/07/13 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، عن حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة الإستوائية "باري" من ساحل نيو أورلينز.ومن المتوقع أن تتحول العاصفة التي اشتدت تدريجيا، مساء الجمعة أو صباح السبت إلى "إعصار قبل أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا بحسب المركز الوطني للأعاصير، علما أن سوء الأحوال الجوية تسبب بفيضانات كبرى في الأيام الأخيرة في نيو أورلينز".

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن "قوة الرياح زادت عن 80 كلم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة، ما سيؤدي إلى فيضانات قد تكون قاتلة، في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهر".

وأعلنت يوم الخميس، حالة إنذار مسبق لإعصار، في جزء من ساحل ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب تقدم العاصفة الاستوائية "باري" التي يتوقع أن ترافقها أمطار غزيرة خصوصا في نيو أورلينز.انتهى/س

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