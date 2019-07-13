ادارة القوة الجوية تطالب بتوثيق ألقاب الصقور

2019/07/13 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، بأنها طالبت باستعادة الألقاب غير المحتسبة للدوري العراقي، منذ عامين بطلب رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، كما تم أشعار الاتحاد الآسيوي بذلك الطلب.وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، تلقت / المعلومة/، إن “”الادارة قد فاتحت الاتحاد العراقي لكرة القدم في […]

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