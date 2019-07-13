2019/07/13 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّر مكتب هيئة الحشد الشعبي في ذي قار، الجمعة، قوافل الوجبة الاولى من حجاج بيت الله الحرام الى مطار البصرة الدولي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان مكتب الحشد في ذي قار ودع الوجبة الاولى من حجاج ذوي الشهداء والجرحى بواقع 118 حاجا المسافرين لاداء مناسك الحج، مشيرا الى تكفل الهيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الحشد في ذي قار:توديع الوجبة الاولى من حجاج ذوي الشهداء والجرحى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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