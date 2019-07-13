مستشار طالباني: أموال نفط الإقليم ستستخدم لدعم انفصال كردستان مستقبلا

2019/07/13 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الفريق المتقاعد وفيق السامرائي المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، السبت، من استمرار سلوك رئاسة إقليم كردستان تجاه بغداد في ملف تصدير النفط، مرجحا استخدام أموال بيع النفط في دعم الحركة الانفصالية في الاقليم ضد المركز.وقال السامرائي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تصريحات رئاسة […]

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