2019/07/13 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مكتب هيئة الحشد في بابل،امس الجمعة، الوجبة الرابعة عشر لتوزيع عدد من مكائن الخياطة على عوائل الشهداء.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، ان مكتب الحشد في بابل واصل مبادرته الاجتماعية لتوزيع مكائن الخياطة لاسر الشهداء، مبينا ان الوجبة الجديدة شملت مناطق جنوب المحافظة.يذكر ان مكتب الحشد في بابل شرع بمبادرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبادرة اجتماعية تشمل أسر الشهداء في بابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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