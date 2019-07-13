نائب يطالب بالتحقيق في تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية

2019/07/13 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيقية بسبب تدني نسب النجاح بالدراسة المتوسطة وخاصة بالمدارس الاهلية.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وصول نسب نجاح المرحلة النهائية للدراسة المتوسطة لهذا المستوى من التدني امر لايمكن القبول به والسكوت عنه وعلى الجهات المسؤولة التحقيق […]

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