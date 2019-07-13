وزير الثقافة:القشلة ستفتتح ايّام السبت والعطل الرسمية

2019/07/13 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، مبنى القشلة وشارع المتنبي وسط بغداد، موعزاً خلال الزيارة بفتح ابوابها امام الزائرين والسائحين خلال عطلة يوم السبت أسبوعياً وأيام العطل الرسمية، والتقى الحمداني، خلال الجولة بعدد من المثقفين والفنانين والوجوه الاجتماعية، من بينهم الباعة من الكتبيين واصحاب المكتبات.

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