توقعات بعيدة المدى: أمطار وفيرة في بداية الشتاء المقبل في العراق+صورة

2019/07/13 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات بعيدة المدى، إلى ان موسم الامطار في بداية الشتاء المقبل في العراق ستكون وفيرة، مع إستمرار تأثرنا بدورة مناخية رطبة حتى نهاية العام الحا...

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