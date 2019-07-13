2019/07/13 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، امس الجمعة، في مكتبه وفدا وزاريا من المملكة الأردنية الهاشمية ضم كلا من وزير الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة وسفير المملكة في العراق الدكتور منتصر الزعبي.وبحسب بيان المكتب الاعلامي لوزير الداخلية وتلقته وكالة صدى وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يستقبل وفداً وزارياً أردنياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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