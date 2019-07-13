2019/07/13 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الجمعة، ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين خارج العراق من حملة شهادة الدكتوراه والعاملين في مؤسسات الوزارة.وبحسب بيان الوزارة وتلقته وكالة صدى، قال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور أمجد عبد النبي السواد، ان وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط المنحة البحثية للتدريسيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن ضوابط التقديم على المنح البحثية خارج العراق لحملة شهادة الدكتوراه من تدريسيي الوزارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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