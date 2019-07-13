بالصور ..تلميذ يرتكب فعلاً مشين داخل مدرسته ..!

2019/07/13 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، أمس الجمعة، أن حرق أحد التلاميذ قيود وسجلات مدرسة سلمان المحمدي شمالي محافظة واسط، أمر في غاية الخطورة .وأشارت , إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه وهو الآن على ذمة التحقيق.وأضاف السهيل, أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على حماية العملية التربوية وضمان عدم التعدي عليها.ووجه بتشكيل لجنة …

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