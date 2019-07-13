2019/07/13 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني “غريس 1” الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.وقالت الشرطة في بيان: “تم الإفراج عن أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط”، دون ذكر تفاصيل إضافية، منوهة بأن التحقيقات لا تزال جارية وأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جبل طارق تفرج عن طاقم نقالة النفط الايرانية بكفالة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبل طارق تفرج عن طاقم نقالة النفط الايرانية بكفالة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبل طارق تفرج عن طاقم نقالة النفط الايرانية بكفالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).