2019/07/13 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا عضو مجلس النواب آراس حبيب، اليوم السبت، إلى أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، مبيناً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ملزمتين بتنفيذ الوعود التي تم قطعها للشعب.وقال حبيب في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “كلكامش برس”، إنه “من الضروري البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لا سيما أننا تأخرنا كثيراً في استكمال الكابينة”.

وأردف قائلاً إنه “بقطع النظر عن المبرّرات، فإن ما حصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقاً لتوقيتاته الزمنية، ذلك أنه لم يعد ثمة مبرّر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل، لا سيما على الصعيد الأمني، حيث ما زلنا نواجه العديد من التحديات، سواء على مستوى تجفيف منابع الإرهاب أو التصعيد في المنطقة”.

وأوضح أنه “مع استكمال التصويت على مرشح التربية، لأن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون مهماً جداً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو الى اهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو الى اهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).